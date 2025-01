Polizia | Omeonga in black list Israele

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.23 Gli agenti della Polaria sono intervenuti il 25 dicembre su un aereo in transito a Fiumicino e diretto a Tel Aviv, per far scendere il calciatore. Sarebbe stato sullad'e non gradito nel Paese. Lo riferiscono fonti dellaaveva denunciato di essere stato ammanettato e trascinato via a forza,come appare in un video. Secondo la,c'è stata una lunga mediazione. Portato negli uffici della Polaria,è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.