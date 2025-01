Oasport.it - Perché Alex Insam non era presente a Garmisch nei 4 Trampolini: doccia fredda nella qualificazione

Leggi su Oasport.it

Il 2025 del salto con gli sci si è aperto come di consueto a-Partenkirchen con il Neujahpringen (‘Il salto del nuovo anno’), valevole come seconda tappa della Tournée dei Quattro. Purtroppo quest’oggi non erano presenti atleti italianigara vinta dall’austriaco Daniel Tschofenig davanti allo svizzero Gregor Deschwanden.Gli unici due saltatori azzurri iscritti all’evento bavarese non hanno superato infatti lo scoglio della, andata in scenagiornata di ieri sul Neuen Große Olympiaschanze. Francesco Cecon è rimasto fuori dai migliori 50 proprio come nell’appuntamento inaugurale di Oberstdorf, attestandosi in 56ma posizione e non superando il taglio.Rimpianti maggiori invece per l’uomo di punta della Nazionale italiana maschile (in contumacia dell’infortunato Giovanni Bresadola), che aveva realizzato un punteggio più che sufficiente per accedere alla gara di Capodanno.