Ilnapolista.it - Per Ancelotti Nico Paz è il futuro del Real Madrid, i blancos possono ricomprarlo fino al 2027 (As)

Paz sta mostrando il suo talento nel Como; dopo aver segnato contro la Roma, è arrivato il gol anche contro il Lecce. Ora è a quota 3 reti e 4 assist in Serie A. L’argentino ventenne è monitorato dal, suo ex club, che ha mantenuto un diritto di recompra validoal.PerPaz è ildel: ihanno una clausola di recompraSecondo quanto riportato da As:I riflettori sono sempre puntati su di lui,lo ha sottolineato che può far parte deldelPaz è il, come dice anche Carletto. Per Fabregas è un calciatore fondamentale, al punto da aver ridisegnato il suo modulo abituale per adattarsi al tipo di gioco del trequartista; dal 4-4-2 è passato al 4-2-3-1. In pochi mesi avedono unPaz cresciuto e maturato, ma con la stessa imprevedibilità di prima.