Ilgiorno.it - Paura in piazza a Mortara, 14enne colpito all’occhio dalla scheggia di un petardo sparato da altre persone

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 1 gennaio 2025 - Due feriti dai botti di Capodanno. InSilvabella a, un ragazzino di 14 anni è statoa un occhiodi un. E' stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma è stato comunque necessario il ricovero nel reparto di Oculistica. In attesa degli esami clinici per la definizione della prognosi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, per accertamenti sull'accaduto, in attesa anche dell'eventuale querela di parte per lesioni personali. Il, residente a, sarebbe infatti statodi undainper festeggiare il nuovo anno, una decina di minuti circa dopo la mezzanotte.