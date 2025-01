Padovaoggi.it - Parte l'obbligo del codice identificativo per alberghi e B&B: «Ora serve anche sicurezza»

Leggi su Padovaoggi.it

Con l’inizio del nuovo anno è attivo il Cin, ilNazionale, nato per regolare il mercato degli affitti brevi ma che interessa tutte le strutture ricettive in generale. In Veneto sono 57.815 le strutture registrate e 45.502 i Cin rilasciati, pari al 79%. Il dato, aggiornato al.