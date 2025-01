Ilgiorno.it - 'Pancioni' e mamme vip del 2025: da Francesca Sofia Novello a Carolina Stramare

Leggi su Ilgiorno.it

C'è chi sta per per conoscere l'emozione di stringere un figlio tra le braccia per la prima volta e chi sta per dare una sorellina o un fratellino ai primogeniti. E anche nel 2024 non sono mancati fiocchi rosa e azzurri