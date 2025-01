Casertanews.it - Operaio muore schiacciato da un muletto, Procura apre indagine

Leggi su Casertanews.it

Ladi napoli Nord ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di Pompeo Mezzacapo, 39 anni di Capodrise, deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto presso la ditta Frigocaserta Srl, situata in via della Stazione, nei pressi della stazione ferroviaria di Gricignano di Aversa.La.