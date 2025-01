Ilgiorno.it - Omicidio a Provaglio d’Iseo nelle notte di Capodanno: uomo di 42 anni ucciso con una coltellata

(Brescia), 1 gennaio 2024 –, nel Bresciano. Undi 42è statocon unaal petto, nelladi, in via Cesare Battisti. Immediato l’intervento dei soccorsi, verso le 4.30, ma per l’non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini: non sono ancora chiari contesto e motivazioni in cui è maturato il delitto.