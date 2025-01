Lapresse.it - Omeonga, la denuncia dell’ex Genoa: “Picchiato dalla polizia italiana”

Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto protagonista il giorno di Natale il calciatore belga Stephane, con un passato in Italia nell’Avellino, nele nel Pescara, attualmente tesserato per il Bnei Sakhnin nella Serie A israeliana.Il racconto su InstagramE’ stato lo stessoa raccontarlo in un lungo post su Instagram condito da un visto emblematico. “Il 25 dicembre sono stato vittima della brutalità della. Durante un volo tra Roma e Tel Aviv, dopo essere salito sull’aereo e aver preso il mio posto – racconta– uno steward mi ha avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l’aereo. Fiducioso della validità dei miei documenti, con calma gli ho chiesto che tipo di problema”. A quel punto gli steward “hanno chiamato la, sono stato ammanettato e rimosso con la forza dall’aereo.