Biccy.it - Offese di Angelo dei Ricchi e Poveri al Capodanno di Rai Uno, Liorni si scusa

Leggi su Biccy.it

Come iniziare il 2025 col botto? Con una serie disparate random daSotgiu dei, che ieri sera a L’Anno Che Verrà si è trasformato in una vera rockstar. In diretta ci sono stati dei problemi tecnici con il microfono die lui a pochi secondi dalla mezzanotte ha ben pensato di urlare delledeiurlaa L’Anno Che Verrà.A pochi minuti dal 2025 Sotgiu ha cominciato a gridare: “Buon anno teste di ca**o”. Quando è iniziato il countdown e mancavano appena dieci secondi alla mezzanotte,ha urlato: “Aprite il microfono teste di ca**o. Ho il microfono chiuso teste di ca**o, apritemi il microfono“.Le espressioni scurrili si sono udite benissimo e Marcoè intervenuto: “Volevo prendere la parola per un motivo un po’ particolare.