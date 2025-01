Salernotoday.it - Notte di Capodanno: sei feriti per i botti, amputata la mano ad un uomo

In totale finora sono 54 iper i festeggiamenti delin Campania, con 99 interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio regionale. Fortunatamente non risultano vittime, anche se i dati deisono in leggero aumento.IdaiNel salernitano, sono sei.