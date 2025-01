Ilfattoquotidiano.it - Nora Orlandi è morta a Roma, la cantante compositrice e pianista dei 4+4 aveva 91 anni

Addio a. Lanella notte di Capodanno aall’età di 91. Con il suo coro 4+4 è stata una protagonista di primo piano della Rai in bianco e nero. Il gruppo vocale I 4+4 diè stato, pur nelle diverse formazioni, protagonista della scena musicale e televisiva dagliSessanta ai Settanta.L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna che sui social ha scritto: “Rip, si è spenta stanotte serenamente una delle colonne della Rai. Dai 4+4 a tutte le colonne sonore di spettacoli e sigle di cartoni animati. Io ero nel suo coro da bambina e con lei incidemmo Viva la Rai con Renato Zero. La ricordo con grande affetto. Un bacio alla figlia Cristiana”.Nata a Voghera nel 1933, nota anche con lo pseudonimo di Joan Christian,creò il suo primo coro nel 1952, il Quartetto 2 + 2, che dalla metà degli’50 iniziò a esibirsi in tv e dal 1960 al Festival di Sanremo.