Ilfattoquotidiano.it - “Non scoppiate qui i petardi, ci sono i bambini”: colpito in faccia con un tirapugni, ricoverato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si trovava in piazza Roma ad Ancona, una delle principali piazze della città. Era notte. Alcuni ragazzi stavano scoppiando inell’area, dove però si trovavano anche dei. A quel punto l’uomo, un egiziano di 48 anni, è intervenuto, chiedendo loro di spostarsi in modo da non ferire i piccoli e garantire la loro sicurezza. Ma alla sua proposta la reazione è stata violentissima: siavvicinati a lui e l’hannoin pieno volto, probabilmente con un. Il 48enne è stato poi soccorso dalla Croce Gianna: è stato ferito in maniera grave al volto, con interessamento anche del bulbo oculare. Dal pronto soccorso, è stato portato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in sala emergenze.(immagine d’archivio)L'articolo “Nonqui i, ci”:incon unproviene da Il Fatto Quotidiano.