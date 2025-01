Ilfoglio.it - Nessun morto per Capodanno, ma feriti da record

Ogni primo gennaio, all'inizio dell'anno nuovo, quotidiani online e telegiornali annunciano tutti gli incidenti avvenuti durante i festeggiamenti di. Un triste “bollettino di guerra”, come spesso si legge nelle cronache, in cui arti, mani e occhi – specialmente fra chi maneggia fuochi artificiali e botti non a norma – sono i primi subire danni, spesso arrivando addirittura a eventi fatali. Tuttavia, in base ai dati disponibili, sembra che l'arrivo del 2025 sia stato salutato senzadurante i festeggiamenti. Un dato in linea con quanto accaduto durante nella notte di2022 e 2023, in cui – come riportato dai dati ufficiali della polizia di stato – non si è “registratoepisodio mortale”. Si ritorna dunque a seguire il trend, interrotto nel2024, in cui durante i festeggiamenti una donna di Afragola (in provincia di Napoli) è stata raggiunta alla tempia da un proiettile vagante, finendo poi per morire a causa della grave ferita riportata.