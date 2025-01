Agi.it - Nel 2025 il primo azzurro della storia (Sinner) sul trono di Wimbledon?

Leggi su Agi.it

AGI - Che cosa ci si può aspettare neldal tennis italiano che non ha mai vinto così tanto come l'anno scorso e da un campione come Jannik, numero 1 del ranking mondiale da 30 settimane che nel 2024 ha conquistato due Slam (quello australiano e quello americano) le Atp Finals, cinque titoli Atp, la Coppa Davis (bis) e che delle 79 partite giocate ne ha perse appena sei? Facile: vincere di nuovo la Coppa Davis (il tris non è riuscito a nessuna nazione nella Davis dell'epoca moderna) trionfare agli Internazionali d'Italia ben 49 anni dopo Adriano Panatta ma, soprattutto, scrivere per la prima volta il nome di un italiano nell'albo d'oro di. Al telefono con l'Agi dall'Australia, Vincenzo Santopadre, coach del francese Luca Van Assche e nel team di Lorenzo Sonego, punta tutto sull'erba di Church Road: “La terza Coppa Davis consecutiva sarebbe fantastica ma per un'Italia che nel 2024 ha vinto così tanto (26 titoli tra singolari e doppi maschili, femminili e misti - ndr)rappresenterebbe la vittoria storica, quella che ci manca – chiarisce - ci siamo andati vicino con Matteo Berrettini e Jasmine Paolini rispettivamente finalisti nel 2021 e quest'anno e adesso sarebbe davvero bello andare a Londra a prendersela”.