Quotidiano.net - Naufragio a Lampedusa, bambino di 8 anni tra i superstiti. “Ha visto annegare la madre”

Roma, 31 dicembre 2024 – C’è anche undi 8tra i sette migranti scampati aldi un barchino questa sera a. I migranti sono stati recuperati dalla motovedetta V1104 della guardia di finanza. Venti le persone, fra cui 5 donne e 3 bambini, che sarebbero disperse. Tutti i sopravvissuti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, sono provati, ma stanno bene. Sono due uomini della Siria, unsiriano di 8, due sudanesi e due egiziani. Il piccolo viaggiava con la mamma che, al momento, risulta dispersa. A salvarlo, tenendolo stretto quando il barchino è naufragato, è stato un parente.e figlio si erano imbarcati dalla Libia per raggiungere la Sicilia e cercare d’arrivare poi in Germania. Era questa la loro destinazione finale perché in quel paese vive il papà del bimbo di 8che hascomparire fra le onde la mamma.