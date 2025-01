Spazionapoli.it - Napoli su Danilo, Giuntoli svela l’accordo: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio, prima della Final Four della Supercoppa italiana, ha rilasciato alcune parole sul futuro di.Ildi Antonio Conte, dopo l’ultimo turno di campionato, è tornato in vetta al campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno approfittato del pari dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, visto che hanno sconfitto per 1-0 il Venezia con il gol realizzato da Giacomo Raspadori nei minuti finali del match di domenica scorsa del Maradona.La squadra partenopea è ora attesa dalla sfida di sabato in trasferta contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa del match contro il team guidato da Raffaele Palladino, in casasono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte dell’ex Cristianosull’obiettivo sumero uno per il mercato di gennaio: