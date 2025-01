Napolipiu.com - Napoli, capodanno 2025: il bilancio dei feriti per i botti

: ildeiper i">Ildella notte di San Silvestro nel capoluogo campano: otto minori, due persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. 90 interventi dei Vigili del Fuoco in regione.Ilsi chiude con undi 36per i, secondo i dati aggiornati alle 7 del primo gennaio. Tra i casi più gravi, un turista 28enne dell’Arabia Saudita, colpito da un proiettile vagante nel quartiere San Carlo Arena.Il giovane, trasferito d’urgenza dal San Giovanni Bosco al Cardarelli, è ricoverato in terapia intensiva con perforazione del polmone e frattura di una costola, ma non è in pericolo di vita. Una 23enne napoletana è stata invece colpita di striscio al braccio destro da un altro proiettile vagante, dimessa con 10 giorni di prognosi.