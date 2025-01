Ilmessaggero.it - Montenegro, sparatoria in un ristorante: 7 morti, tra cui dei bambini. La Polizia: «Non uscite di casa». Killer in fuga

Leggi su Ilmessaggero.it

Almeno sette persone, secondo media locali, sono rimaste uccise oggi in unaavvenuta oggi in undi Cetnije, in. Lada parte sua ha riferito di almeno quattro.