Lapresse.it - Montenegro, sparatoria in un bar a Cetinje: morti e feriti

Leggi su Lapresse.it

Diversiin unamercoledì nella città deldi. L’aggressore è in fuga.La polizia ha inviato truppe speciali per cercare l’uomo armato a, a circa 30 chilometri a nord-ovest della capitale Podgorica. L’uomo ha aperto il fuoco in un bar e poi è fuggito dal luogo armato. La polizia ha identificato l’aggressore solo con le sue iniziali A.M. e ha riferito che aveva 45 anni.La televisione statale RTCG ha riferito che almeno sette persone sono state uccise. “Armato, ha lasciato il locale ed è fuggito”, si legge nella dichiarazione. La polizia ha invitato i residenti a rimanere calmi e a restare in casa, escludendo un conflitto tra bande criminali. Il quotidiano montenegrino Vijesti ha riferito che laè avvenuta dopo una rissa in un bar.