Milan, Jovic in partenza? Ecco quanto risparmierebbe il Diavolo

Uno dei calciatori che potrebbero lasciare ilnel corso della prossima sessione invernale di calciomercato è Luka, che risulta essere in. In questi primi mesi della stagione, a dispetto di un recente rinnovo del contratto, che lo ha legato al club fino al 30 giugno 2025, il serbo non ha praticamente mai trovato spazio. Un paio di apparizioni ad inizio anno, in situazione di emergenza, e poi il nulla più totale. Anzi, a peggiorare la situazione una serie di infortuni, uno dietro l'altro, e un rapporto ormai logoro con tutto l'ambiente che lo porterà, con ogni probabilità, a salutare a breve. Anche perché già in estate si era parlato di un addio. Mailin caso di addio di Luka? Al momento, secondo i dati che circolano, il serbo starebbe percependo un ingaggio di 1,3 milioni di euro.