Milan, consigli per gli acquisti: Adama Traoré torna di moda? È un grande sì

potrebbe davvero essere uno dei possibilidelnel corso della prossima sessione di calciomercato? L'esterno spagnolo, infatti, al termine della stagione dovrebbe lasciare, con ogni probabilità, il Fulham. Il club rossonero lo aveva seguito in passato, ma da quanto ha firmato il contratto con i 'Cottagers' non si è più sentito parlare di lui. Il suo rapporto con il club inglese scadrà al 30 giugno 2025, e nonostante un'opzione per un altro anno, il tempo stringe e ancora non è stata esercitata. Date queste premesse il suo innesto potrebbe essere davvero sostenibile per il Diavolo? Partendo dall'età, la carta d'identità ad oggi recita 28 anni, che diventeranno 29 il 25 gennaio 2025. I numeri in stagione in realtà non sono nemmeno così negativi per lui. Tra Premier League ed EFL Cup, infatti,ha segnato 1 rete e fornito 3 assist in 16 presenze totali, dimostrando una certa continuità.