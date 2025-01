Pianetamilan.it - Milan, Conceicao: “Se sono qui non è un buon segno. Colpa di tanti” | VIDEO

Sergioè stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del: qui spiega il motivo della sua assunzione in corsaLo scorso martedì, 31 dicembre 2024, il portoghese Sergioè stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, aello, come nuovo allenatore del. In questo, l'ex Porto spiega le cause e i motivi che hanno portato alla sua assunzione in corso d'opera