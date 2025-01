Liberoquotidiano.it - Mattarella: Carfagna, 'grazie per aver indicato a politica doveri e responsabilità'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo ancora una volta riconoscenza al presidente della Repubblica Sergioche hacon chiarezza allae ledel momento, prima tra tutte quella di tutelare la convivenza civile dalle forze centrifughe che lacerano e dividono". Lo scrive sui social Mara, deputata di Noi Moderati-Centro Popolare."Ho apprezzato in particolare il richiamo all'energia, al lavoro, alla forza protagonista delle donne e la segnalazione delle troppe diseguaglianze che crescono nel Paese. Ha ragione il Presidente: la speranza nel futuro non può essere inoperosa: tocca allaagire per non deludere le aspettative degli italiani e la fiducia che ancora coltivano per il futuro".