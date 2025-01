Lanazione.it - Malore fatale, così è morto Paolo Benvegnù. Camera ardente a Brescia e cerimonia laica a Perugia

Leggi su Lanazione.it

, 1 gennaio 2025 – Addio a. Unimprovviso ha portato via il grande cantautore nella notte fra il 30 e il 31 dicembre, aveva 59 anni. Il chitarrista originario di Milano, da molti anni viveva adove nelle prossime settimane verrà celebrata unadi cui la famiglia darà notizia non appena possibile. Oggi, 1 gennaio, fino alle 18 e domani dalle 8 alle 18 ha luogo l’ultimo saluto nelladegli spedali Civili diin viaBrognoli. " About si unisce a Woodworm Label, management dell'artista, e Officine della Cultura per ringraziare le tantissime persone che stanno rivolgendo un pensiero a, anche a nome della sua famiglia e dei suoi cari.