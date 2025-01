Salernotoday.it - Luci d'Artista, grande folla anche il 1 gennaio: arrivati circa 30 bus turistici

Leggi su Salernotoday.it

Primo dell’anno pieno di visitatori a Salerno. Migliaia di persone hanno invaso, questa sera, il centro cittadino per ammirare led’. Sono30 i busparcheggiati in via Ligea, mentre i parcheggi sono quasi sold out. Le location Particolarmente afte - come.