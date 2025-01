Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 1° gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 1°– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna Zumrut e Menekse continuano a fare di tutto per separare Elif e Ekrem, ma non c’è niente da fare: ormai, il sentimento che li unisce è sempre più forte. Ecco ilcon il trentaseiesimo episodio.