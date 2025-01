Quicomo.it - Lo spettacolo incredibile dei fuochi d'artificio sul Lago di Como, pura magia: le foto d'autore

Leggi su Quicomo.it

Come ogni 31 dicembre e come da tradizione allo scoccare della mezzanotte, per salutare l'arrivo del nuovo anno, id'hanno illuminato lo specchio d'acqua deldi. Ci racconta questo evento, con i suoi meravigliosi scatti d', ilgrafo Maurizio Moro. Lasciando.