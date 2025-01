Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: azzurro opposto al mancino britannico per guadagnarsi i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed ilCameron. Terzo confronto diretto tra i due e situazione sull’1 pari. Il vincente dell’incontro troverà aiuno tra il russo Karen Khachanov ed il giapponese Kei Nishikori., trentenne torinese, si presenta al primo appuntamento della nuova stagione voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il piemontese cerca anche di rientrare tra i convocati in Davis Cup, dopo l’esclusione dell’ultima trionfale edizione. Sconfitto all’esordio l’americano Nakashima, l’proverà a raggiungere inel torneo orientale.