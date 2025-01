Ilfoglio.it - Liberate Cecilia Sala, dice la presidente del Parlamento europeo Metsola

Oggi è il quattorsimo giorno di prigionia di, redattrice del Foglio. Ladel, Roberta, ha inviato questo messaggio al nostro giornale: “Esprimo la profonda vicinanza alla giornalista italianae alla sua famiglia. Sono vicina anche a tutti i colleghi die a chi lavora per difendere la libertà di stampa, ilsarà sempre dalla loro parte. In queste circostanze non posso che rinnovare la fiducia nel lavoro di grande discrezione delle Autorità italiane per riportarea casa il prima possibile”.