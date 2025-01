Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ma che ca****": dopo la puntata esplode il caso | Guarda

Niccolò e Laura sono stati i due concorrenti a contendersi la ghigliottina a L'nellain onda questa sera, mercoledì 1 gennaio, su Rai 1. Alla fine, la sfida dei Cento secondi è stata vinta da Niccolò, che ha giocato per 170mila euro. Le parole da collegare oggi erano "riconoscere", "cuore", "modi", "cinque" e "quarto".vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 85mila euro. E il campione ha tentato il tutto per tutto dando come soluzione la parola "affare". Peccato, però, che il termine corretto fosse un altro, ovvero "mille", come spiegato dal conduttore Marco Liorni. Laè stata parecchio commentata sui social. Soprattutto la ghigliottina, la fase del gioco che appassiona tutti. Qualcuno, in particolare, non si è detto d'accordo con la soluzione offerta dalla trasmissione.