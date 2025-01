Salernotoday.it - Lega, Attilio Pierro confermato commissario provinciale di Salerno

Leggi su Salernotoday.it

Non ci sarà, almeno per il momento, nessun congressodella, deputato, è statonel ruolo didel partito di Matteo Salvini per la provincia di. La decisione, ufficializzata nella giornata di ieri dal coordinatore regionale.