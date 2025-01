Laziotre bimbe le prime nate dell' anno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.22 Sono tre femminucce lenel Lazio del 2025. Lucrezia, Ines ed Eva sono venute alla luce a Roma a mezzanotte e un secondo. Lucrezia è nata al San Camillo. La piccola, nata prematura a 34 settimane, è in osservazione in Terapia Intensiva Neonatale: presto potrà tornare a casa con la mamma Silvia Guastella. Ines è venuta al mondo invece da mamma Sabrina Mohamed al Policlinico Umberto I con parto naturale. Parto spontaneo anche per Eva Bonafede, nata al Sant'Eugenio da mamma Maria Salzano.