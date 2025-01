Quotidiano.net - La Ue pronta per la fine del transito di gas attraverso l'Ucraina: rotte alternative in azione

Leggi su Quotidiano.net

"L'Ue è ben preparata ad affrontare ladeldel gasl', grazie agli sforzi di collabordella Commissione e degli Stati membri". Lo scrive la Commissione europea nelle conclusioni della sua valutsullo stop del contratto tra Kiev e Mosca, indicando le ledi approvvigionamento "per portare i volumi necessari" in Europai "quattro principali percorsi di diversific, con volumi provenienti principalmente dai terminali Gnl in Germania, Grecia, Italia e Polonia ma forse anche dalla Turchia".