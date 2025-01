Chietitoday.it - La prima nata del 2025 è Nicole: è venuta alla luce 10 secondi dopo la mezzanotte a Lanciano

Leggi su Chietitoday.it

Ladel nuovo anno in provincia di Chieti - e probabilmente anche in Abruzzo - è una femminuccia, si chiamaed èall'ospedale di10laper la felicità dei genitori Lucia e Michael. La piccola, alta 50 cm per 3.400 kg di peso, e la.