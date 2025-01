Infobetting.com - Juventus-Milan (semifinale Supercoppa, venerdì 03 gennaio 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Rivoluzione rossonera, via Fonseca, squadra a Conceicao

Leggi su Infobetting.com

Se la primadimette di fronte due squadre che in campionato si contendono il titolo, quelle nerazzurre, la nobiltà della serie A si completa nella seconda con la sfida tra Juve e, ovvero i due club che finora in campionato per motivi differenti hanno recitato un ruolo inferiore alle aspettative e .InfoBetting: Scommesse Sportive e