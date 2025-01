Oasport.it - Jannik Sinner gioca l’ultimo servizio del 2024 e lo immortala in un video a Montecarlo

domani prenderà il suo volo per andare in Australia e affrontare il primo Slam del 2025. Il n.1 del mondo si prepara ad affrontare un torneo con tante difficoltà: da una parte fare i conti con una concorrenza agguerrita e dall’altra la necessità di gestire una situazione non semplice e legata alla vicenda “Clostebol” ancora aperta.però prova a concentrare tutte le proprie energie sul campo, non potendo fare altrimenti. Ed ecco che a, dove ha trascorso gli ultimi giorni di allenamento, il pusterese ha dato seguito a una tradizione che c’era stata nelgiorno del 2023, ovverorea chiusura dell’annata.In quella circostanza, pioggia e freddo aveva accompagnato l’agire dell’attuale n.1 del mondo, mentre in questa circostanza, un meteo migliore ha caratterizzato questa sorta di rito, con l’ultima battuta a far calare il sipario.