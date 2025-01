Oasport.it - Jacques Villeneuve: “Hamilton potrebbe avere in Ferrari ciò di cui ha più bisogno, ma Leclerc…”

Leggi su Oasport.it

Il 2025 è iniziato e questo sarà l’anno di un nuovo sodalizio in F1, ovveroe Lewis. Da quell’annuncio del febbraio scorso, si è fatto una sorta di conto alla rovescia rispetto a quanto si sarebbe potuto parlare di un Lewissta. Ormai, ci siamo e in questo mese forse a Maranello cercheranno anche di organizzare un test privato con una vettura “datata” per permettere al britannico di familiarizzare con la nuova squadra.Ci si chiede quale sarà il rendimento del “Re Nero”, in considerazione del fatto che parliamo di un pilota con 40 primsulle spalle, ma comunque con sette titoli iridati in bacheca. Ne ha parlato a Mirror Sport, via SportsCasting,. Il campione del mondo del 1997 ha spaziato su vari aspetti.In primis si è parlato del fatto chesia una persona capace di assorbire molto emotivamente quanto gli arrivi dall’ambiente: “Sembra che abbiadi essere amato e sia molto ricettivo ai rumours esterni, sia positivi che negativi“, ha dichiarato l’ex pilota canadese.