Israele: ex ministro difesa Gallant si dimette dalla Knesset

Milano, 1 gen. (LaPresse) – L’exdellaisraeliano Yoavsi è dimesso, ovvero il Parlamento israeliano, pur rimanendo membro del partito Likud del primoBenjamin Netanyahu. In un annuncio trasmesso in direttatelevisione israeliana, l’alto parlamentare del Likud ha ricordato i suoi decenni di servizio militare e politico e si è attribuito il merito di aver degradato le capacità militari di Hamas, Hezbollah e dell’Iran, affermando al contempo di assumersi la responsabilità, in qualità di exdella, del percorso che ha portato all’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 e all’attuale guerra. “Come sul campo di battaglia, anche nel servizio pubblico ci sono momenti in cui bisogna fermarsi per valutare la situazione e scegliere il corso d’azione”, ha detto, sottolineando che il suo “viaggio non è ancora completo”.