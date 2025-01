Quicomo.it - Ipotesi su un insolito (e pericoloso) parcheggio in mezzo alla strada a Como la notte di Capodanno

Una macchina praticamente innelladi, parcheggiata in via Bellinzona angolo via Zamenhof non è certo passata inosservata a chi stava rientrando a casa dopo i festeggiamenti. L'auto era stata lasciata lì, sullo spartitraffico. "Guasto o supponente idiozia.