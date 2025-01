Inter-news.it - Inzaghi: «Siamo i detentori del titolo. Atalanta nell’élite del calcio»

Leggi su Inter-news.it

chiama la sua Inter a difendere ilvinto nelle ultime tre edizioni. Domani la sfida contro l’a Riad. Le sue parole dopo quelle in conferenza stampa.BELLA PARTITA – Simonea Inter TV ha espresso il suo parere in merito alla partita di domani di Supercoppa italiana: «Trofeo a cui teniamo,e cercheremo di fare la partita nel migliore dei modi già con l’. Loro hanno raggiunto un grande successo, stanno avendo continuità di risultati, non sono più una sorpresa. Fa parte dell’élite del. Sarà un’ottima partita tra due squadre in salute che stanno avendo ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Insomma, sarà una bella partita tra due squadre che hanno degli ottimi principi di gioco».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews emercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «del