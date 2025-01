Inter-news.it - Inzaghi: «Inter-Atalanta sarà spettacolare! Teniamo alla Supercoppa Italiana»

Leggi su Inter-news.it

vigilia della prima gara ufficiale del 2025, presenta la semifinale diin programma domani contro l’TV.LE PAROLE DEL MISTER – Classico appuntamento anche aTV per mister Simonevigilia di: «Laè un trofeo a cui, siamo i detentori e cercheremo di fare queste partite nel migliore dei modi sapendo che avremo delle difficoltà già a partire da domani nella partita con l’una gara? Senz’altro.un’ottima gara tra due squadre in salute che stanno avendo un’ottima serie di risultati sia in campionato che in Champions, quindiun partita aperta a tutti i risultati perché si affrontano due squadre che hanno ottimi principi di gioco».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «»)©-News.