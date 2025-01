Lanazione.it - Invalido a 15 anni per una malattia non diagnosticata da neonato: ora l’ospedale darà un risarcimento da oltre 3 milioni

Pisa, 1 gennaio 2025 – Quando nacque, nel 2009, non gli fuuna patologia rara che lo ha reso poi. Si tratta della fenilchetonuria. Adesso un 15enne di Pisa e la sua famiglia si vedono riconosciuti undel danno di 3,8di euro che sarà pagato dall'Azienda ospedaliero universitaria Pisana (Aoup). È questo l'esito di un lungo iter giudiziario, riporta il Tirreno, concluso con la quantificazione economica dell'indennizzo, incaricata dalla corte di appello di Firenze in sede civile a degli esperti. Per la corte il test dell'Aou pisana non funzionò. Così nel processo, nel 2023, la corte aveva concluso per attribuire le responsabilità della diagnosi errata all'Aou di Pisa, che alla nascita aveva raccolto il campione per un esame di laboratorio, mentre aveva scagionato l'Aou Meyer di Firenze, che aveva analizzato lo stesso campione.