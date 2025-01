Vicenzatoday.it - Inizio anno freddo e nuvoloso: le previsioni

Leggi su Vicenzatoday.it

Lemeteo Arpavgiovedì 2. Cielo nelle prime ore pocosulle zone montane e parzialmentesu quelle pianeggianti, poi daa molto, anche coperto di sera; parziali riduzioni della visibilità anche per nebbie in pianura e in qualche fondovalle.