Fanpage.it - Incendio in un appartamento a Terni: morti madre e figlio insieme al cane di famiglia

Leggi su Fanpage.it

Due persone sono state trovate morte in un'abitazione di, in via XX Settembre. I due sarebbero deceduti a causa di undivampato nella loro casa. Le vittime sarebbero: Anna Laoreti, 87 anni, e Mauro Broccucci, 60.a loro è morto anche ildi. Indagini in corso.