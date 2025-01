Salernotoday.it - Incendio alla Cuopperia di Mare di Salerno: intervengono I caschi rossi

Leggi su Salernotoday.it

Fiamme presso la Cupperia didi via Da Procida, alle 8 di stamattina. I vigili del fuoco del DistaccamentoCittà sono entrati in azione per doil rogo nel locale del centro storico, pare provocato dal cortocircuito del motore del frigo. Grazie al tempestivo intervento dei