In Europa c' è chi si prepara alla guerra

Inè arrivata la consapevolezza che subire un attacco militare - di ogni genere e gravità - non è più impensabile. E molti Paesi cominciano ad attrezzarsi: con riarmo, difese, bunker. Ma anche con nuovi cimiteri.Ognuno si organizza come può, come meglio crede. In Italia, al comando dello Stato maggiore della Difesa di Roma, dal più alto in grado fino all’ultimo militare, tutti indossano la mimetica: «Bisognarsi all’ipotesi peggiore» spiega il generale Carmine Masiello. Ben più cupo è l’atteggiamento svedese: a metà dicembre la Chiesa luterana ha ricevuto dal governo di Stoccolma la richiesta di individuare dieci ettari di terreno e dirsi all’eventualità di dover seppellire 30 mila persone, non solo soldati.Freddi venti discuotono il mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente, e gelano la schiena fino a Taiwan, dove la flotta cinese è appena tornata a circondare l’isola.