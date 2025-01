Fanpage.it - Il video post-partum di una mamma cattura l’inattesa reazione del marito: “Smettila, sei bellissima”

Leggi su Fanpage.it

La donna stava registrando unauto-motivazionale per aiutarsi ad affrontare le sfide del, quando il, ignaro della telecamera, è intervenuto per ricordarle quanto i cambiamenti esteriori fossero del tutto normali per una madre di due figli.