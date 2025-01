Il sindaco Baccini lettera ai cittadini | Un 2025 per una Fiumicino più inclusiva sostenibile e unita

Leggi su Ilfaroonline.it

“Care concittadine e cari con,il 2024 è stato un anno di impegno e trasformazioni. Abbiamo avviato progetti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone, per tutelare e valorizzare il territorio e per rafforzare il legame che ci unisce come comunità. Ma non ci fermiamo qui: ilè un’altra opportunità per continuare a costruire insieme lache vogliamo, una città più bella, piùe più, un traguardo che con la collaborazione di tutti, saremo in grado di affrontare. La nostra città ha tanto da offrire: un territorio che affaccia sul mare, una comunità dinamica e accogliente, una cultura imperiale che disegna le nostre origini, una posizione strategica che ci rende un punto di riferimento per tutta la regione. In questo nuovo anno continueremo a lavorare con rinnovato entusiasmo, a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei giovani e dei più fragili, senza lasciare nessuno indietro.