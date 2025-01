Spettacolo.periodicodaily.com - “Il Padel nostro” il Teatro Golden diventa un campo di Padel

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Ilundicon il nuovo spettacolo “Il” con Danilo Da Santis, Roberta Mastromichele, Simone Montedoro, Angelica Pisilli scritto e diretto da Danilo De Santis una produzione A.T.P.R. Ass. Teatri per Roma.“Il” ilundiLo sport arriva aal punto che lo spazio culturale deldi Roma si trasforma in unda. Una delle discipline più in voga negli ultimi tempi. Con lo spettacolo “Il” dal 9 al 19 gennaio 2025 che vedrà in scena Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Simone Montedoro, Angelica Pisilli. Scritta e diretta dallo stesso De Santis la commedia è incentrata sulla vita di Luna che è stata tutta pianificata al fine di realizzare il suo grande sogno:re la più forte tennista del mondo.